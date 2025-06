Einerseits schneiden die Neobanken im Gesamtvergleich deutlich besser ab. Auf den ersten zehn Plätzen landet in neun Fällen ein Angebot eines Fintechs. Andererseits geht die Topplatzierung an eine Bank der traditionellen Art: an die Genossenschaftsbank WIR und ihr Angebot «Bankpaket Top». Unter Berücksichtigung der Sparzinsen machen die Kundinnen und Kunden gar Plus – sie bekommen 1.70 Franken gutgeschrieben!