Das Weisse Haus brachte noch zwei weitere Namen ins Spiel: ABB und Stadler Rail. Der Technikkonzern mit Hauptsitz in Zürich profitiert von der Bauflut neuer KI-Rechenzentren in den USA – und will deshalb in Amerika weiter wachsen. Im laufenden Jahr hat ABB angekündigt, total 250 Millionen Dollar in den Ausbau der US-Standorte zu stecken. Weitere Investitionen dürften folgen. Und Peter Spuhlers (66) Zughersteller baut in Übersee kräftig aus, damit er in den USA öffentliche Grossaufträge gewinnen kann. Um für Zug- oder Trambestellungen berücksichtigt zu werden, müssen 70 Prozent der Produktion im Trump-Land passieren. Im März gab Stadler bekannt, das US-Werk in Salt Lake City für 70 Millionen Dollar zu erweitern.