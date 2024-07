«An den lokalen Märkten wächst unsere Überzeugung, dass in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 mehr Zentralbanken der Schwellenländer die Zinsen senken werden», sagt Hepworth von PGIM. Der Disinflationsprozess ist in den Schwellenländern weiter fortgeschritten als in den Industrieländern, und die Inflation war in einigen Schwellenländern seit Anfang 2023 überraschend niedrig. Und sollte die Fed die Zinsen im September senken, würde dies einer eher gemiedenen lokalen Anlageklasse Rückenwind verleihen.