Die EU erzielte 2023 einen Handelsüberschuss von über 150 Milliarden Euro mit den USA. «Besonders stark würde es die bereits angeschlagene Wirtschaft in Deutschland treffen. Eine lückenlose Umsetzung der Strafzölle könnte das BIP in Europa um bis zu 1 Prozent senken und 2025 nahe an die Nullgrenze bringen», warnt Matthias Geissbühler, Anlagechef von Raiffeisen, gegenüber cash.ch. Unternehmensgewinne würden in diesem Szenario ebenfalls deutlich sinken.