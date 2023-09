Hui gründete Evergrande 1996 in der chinesischen Grossstadt Guangzhou in der Provinz Guangdong und brachte die Firma 2009 in Hongkong an die Börse. Dank zahlreicher Immobilienkäufe auf Pump wuchs das Unternehmen rasch. Derzeit sitzt es auf einem umgerechnet rund 300 Milliarden Euro hohen Schuldenberg.