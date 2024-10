Im Basisszenario geht die UBS davon aus, dass der Eurokurs in den nächsten 12 Monaten leicht in Richtung 0,93 Franken fallen wird. Die UBS sieht den Widerstand für den Euro bei 0,95 bis 0,96 Franken. An der Unterseite wird ein Stopp bei 0,92 Franken prognostiziert. «Im Falle einer starken Abwärtsbewegung erwarten wir nach wie vor, dass die SNB interveniert und eine starke Aufwertung des Frankens begrenzt», schreiben die UBS-Strategen Clémence Dumoncel und Constantin Bolz.