Die 26 ärmsten Länder der Welt sind so hoch verschuldet wie seit 2006 nicht mehr. Das geht aus einem neuen Bericht der Weltbank hervor, der am Sonntag veröffentlicht wurde. Demnach sind die betroffenen Volkswirtschaften, in denen rund 40 Prozent der ärmsten Menschen der Welt leben, heute im Durchschnitt ärmer als vor der Corona-Pandemie, während sich der Rest der Welt weitgehend erholt hat und wieder wächst. Die Studie bestätigt einen schweren Rückschlag bei den Bemühungen zur Beseitigung extremer Armut und unterstreicht die Bemühungen der Weltbank, in diesem Jahr 100 Milliarden Dollar zur Aufstockung ihres Finanzierungsfonds für die ärmsten Länder der Welt, der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA), aufzubringen.