Wie Weltbank-Präsident Ajay Banga am Dienstag mitteilte, wird die Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) ihre Eigenkapitalquote um einen Prozentpunkt auf 18 Prozent senken. Zusammen mit Änderungen in der Preispolitik werde die Kreditvergabekapazität der Bank in den nächsten sieben bis zehn Jahren um insgesamt 150 Milliarden Dollar erhöht, so Banga.