Deutlich stärker fallen die Wachstumserwartungen in diesem Jahr für die USA und China aus, die beiden größten Volkswirtschaften der Welt. In den USA wird nun von 1,1 Prozent ausgegangen statt bisher 0,5 Prozent. In China sind es 5,6 Prozent statt bisher 4,3 Prozent. 2024 werden beide Länder dann aber weniger stark zulegen als bisher erwartet, die USA nur um 0,8 Prozent, China um 4,6 Prozent.