Einen Lichtblick sieht Gill jedoch ​in der Künstlichen Intelligenz (KI). Eine ⁠neue Analyse der Weltbank zeige, dass gerade Entwicklungsländer von der neuen Technologie und den damit ‌verbundenen Produktivitätsgewinnen profitieren könnten. Der Anteil der Menschen in ärmeren Ländern, die von KI Nachteile erleiden dürften, liege bei etwa zehn Prozent, verglichen ‌mit 30 bis 40 Prozent in reicheren Ländern. «Entwicklungsländer sollten deutlich optimistischer als ​Industrieländer sein, was die Auswirkungen von KI angeht», sagte Gill. KI habe das Potenzial, das Wachstum auf ein seit Jahrzehnten unerreichtes Niveau zu heben.