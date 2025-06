Die Weltbank senkt ihre Wachstumsprognose für die globale Konjunktur spürbar. Wegen höherer Zölle und grösserer Unsicherheit dürfte die Weltwirtschaft 2025 nur noch um 2,3 Prozent zulegen und damit 0,4 Prozentpunkte weniger als bisher erwartet, wie die Organisation in ihrem halbjährlichen Ausblick am Dienstag mitteilte. Die Bank prognostizierte zwar keine Rezession, erklärte aber, das globale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr werde das schwächste ausserhalb einer Rezession seit 2008 sein. Bis 2027 werde das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP) voraussichtlich im Schnitt nur noch um 2,5 Prozent wachsen – das niedrigste Plus seit den 1960-er Jahren.