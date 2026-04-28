Der Krieg im Nahen Osten treibt die Energiepreise nach einer Prognose der Weltbank in diesem Jahr um 24 Prozent in die ‌Höhe. ⁠Damit erreichen sie den höchsten Stand seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im ⁠Jahr 2022, heisst es in dem am Dienstag veröffentlichten Rohstoff-Ausblick der in Washington ansässigen Organisation. Sie ‌erwartet für 2026 einen durchschnittlichen Preis für die Ölsorte ‌Brent von 86 Dollar pro Fass, ​nach 69 Dollar im Vorjahr. Die Angriffe auf die Energieinfrastruktur und die Störungen des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus haben demnach den grössten Ölversorgungsschock der Geschichte ausgelöst.