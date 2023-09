Der Titel ist nicht zuletzt bei nachhaltig orientierten Investoren hoch im Kurs. Das Unternehmen ist in der Batteriematerialherstellung tätig. Aber auch viele südkoreanische Kleinanleger haben sich auf den Titel gestürzt. Denn fast alles, was im Zusammenhang mit Komponenten und Material für Elektrofahrzeuge steht, wird an den Börsen in Asien heiss gehandelt.