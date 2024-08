«Schweren Herzens mussten wir am 21.08.2024 die Konkurseröffnung für die Weltbild Verlag GmbH beantragen», richtet sich Weltbild auf der Internetseite an die Kunden. Die Angestellten seien ab Donnerstag freigestellt und müssten nicht mehr zur Arbeit erscheinen, heisst es in einem Brief an die Mitarbeitenden, welcher der Nachrichtenagentur AWP vorliegt.