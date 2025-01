Vanguard beispielsweise, mit verwalteten Vermögen von knapp 10 Billionen Dollar, empfiehlt in ihrem Ausblick für 2025 nur noch 38 Prozent des Portfolios in Aktien zu investieren. Gemäss dem US-Vermögensverwalter sollte der Rest in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Die Aktienquote sinkt damit von 41 Prozent für 2024 und 50 Prozent für 2023. Das kommt einer Umkehrung des beliebten 60/40-Portfolios gleich.