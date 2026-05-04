Der Schritt kommt unerwartet, da der Konzern seine Führungsebene üblicherweise im Dezember ‌umbaut. Zwar nannte Samsung offiziell keinen Grund für die erste Neubesetzung an der Spartenspitze seit mehr als ​zwei Jahren. Ein Firmenvertreter sagte ​der Nachrichtenagentur Reuters jedoch, der ​neue Chef solle neue Perspektiven in dem hart umkämpften Markt ‌eröffnen.