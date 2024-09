Generell wird von nahezu allen Marktteilnehmern erwartet, dass die US-Notenbank am Mittwoch zum ersten Mal seit über vier Jahren die Zinsen senkt. Dabei führten die Spekulationen über den Umfang dieser ersten Zinssenkung zu Volatilität an den Finanzmärkten. Händler von Zinsfutures wetten auf Zinssenkungen von etwa 120 Basispunkten in diesem Jahr und insgesamt 250 Basispunkten bis Ende 2025. Damit würde das Leitzinsniveau bis Ende des nächsten Jahres von derzeit 5,25 bis 5,5 Prozent auf etwa 2,8 Prozent fallen.