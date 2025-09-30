Das zeigt das Barometer des Essener RWI und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL). Laut der am Dienstag vorgelegten Schnellschätzung ist der Containerumschlag-Index im August mit saisonbereinigt 138,3 Punkten gegenüber dem Vormonat weitgehend unverändert. In den chinesischen Häfen hat sich der Umschlag nach der Schwäche der vergangenen Monate leicht erholt. Europas Häfen zeigen laut RWI dagegen ein widersprüchliches Bild: Der Trend geht demnach nach oben. Im August fiel der Containerumschlag jedoch deutlich, wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) weiter mitteilte.