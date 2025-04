Gehen China und USA getrennte Wege?

Die Verwerfungen durch den Zollstreit zwischen den USA und dem Exportweltmeister China dürften demnach auch auf andere Regionen ausstrahlen. So könnte es wegen der hohen Importzölle in den USA zu einer Umleitung von Handelsströmen aus der Volksrepublik in andere Regionen der Welt kommen. Waren-Exporte Chinas in Regionen ausserhalb Nordamerikas dürften demnach um vier bis neun Prozent zulegen. Zugleich werden die Einfuhren der USA aus China in einigen Bereichen voraussichtlich deutlich sinken - so etwa bei Textilien und elektrischer Ausrüstung.