Die gesamten Privatvermögen von Erwachsenen rund um den Globus schrumpften 2022 um 2,4 Prozent auf 454,4 Billionen Dollar, wie es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie der UBS und ihrer Tochter Credit Suisse hiess. Vor allem die Finanzvermögen hätten an Wert verloren, während sich Immobilien trotz der rasch steigenden Zinsen als widerstandsfähig erwiesen. Überdurchschnittlich starke Einbussen verzeichnete die Bevölkerung der USA, Hongkongs und Australiens.