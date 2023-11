Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas forderte am Sonntag in Ramallah bei einem Treffen mit US-Aussenminister Antony Blinken, dass im Gazastreifen umgehend eine Waffenruhe gelten müsse. Hunderttausende Menschen hatten am Wochenende bei Demonstrationen in Washington, London, Paris, Berlin, Istanbul, Sydney und Jakarta unter anderem verlangt, das Blutvergiessen im Gaza-Krieg zu beenden.