Haupttreiber des weltweiten Wachstums war Europa mit einem Anstieg von ‌14 Prozent auf 864 Milliarden Dollar. Neben den anhaltend hohen Ausgaben Russlands und der Ukraine im vierten Jahr des Krieges sorgten vor allem die europäischen Nato-Staaten für ​das stärkste Wachstum in Mittel- und Westeuropa seit Ende des ​Kalten Krieges. Die drei grössten Geldgeber - die ​USA, China und Russland - machten zusammen mit 1,48 Billionen Dollar gut die Hälfte der weltweiten Ausgaben ‌aus. Angesichts der aktuellen Krisen und der langfristigen Ziele vieler Staaten werde das globale Wachstum voraussichtlich auch in den kommenden Jahren anhalten, hiess es in dem Bericht weiter.