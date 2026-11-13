Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X sowie auf seiner Dienststatus-Seite den zähen Kampf gegen die Ausfälle, der zunächst ohne durchschlagenden Erfolg blieb. Nachdem zunächst Probleme bei Exchange-Mailboxen in den USA gemeldet worden waren, warnte der Konzern, dass die Störung weltweit die Verbindung zu Microsoft-365-Diensten beeinträchtigen könne. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Angaben von Microsoft nicht.