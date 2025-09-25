Mit einem Netto-Geldvermögen - also abzüglich Schulden - pro Kopf von 311.000 Euro führen die USA mit Abstand die Rangliste der 57 Länder an. Deutschland liegt mit 86.800 Euro auf Platz 13. Insgesamt ist das Billionenvermögen ungleich verteilt: Die reichsten 10 Prozent in den 57 Ländern besitzen fast 60 Prozent des Vermögens.