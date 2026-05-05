Wegen ​des anhaltenden Konflikts sei ​das bisherige IWF-Szenario, das lediglich ​eine leichte Abschwächung des weltweiten Wachstums und ‌einen geringen Preisauftrieb vorsah, nicht länger haltbar, erklärte Georgiewa weiter. Stattdessen sei bereits das ​sogenannte ​Negativszenario eingetreten. Zwar bestünden ⁠die langfristigen Inflationserwartungen weiterhin ​und die Finanzierungsbedingungen ⁠verschärften sich derzeit nicht. Dies könne sich ‌jedoch ändern, sollte der Krieg andauern.