Bei den grossen Ländern kommt Deutschland nicht vom Fleck. Das nördliche Nachbarland dürfte lediglich ein Miniwachstum von 0,1 Prozent erzielen, während in Frankreich (+0,6 Prozent) und in Spanien (+2,5 Prozent) die Wirtschaft wohl mehr Schwung erreichen wird. Italien ist mit einem Plus von einem halben Prozent auch keine Wachstumslokomotive. Zur Schweizer Konjunktur steht nichts in dem IWF-Bericht.