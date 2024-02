Die Wahrscheinlichkeit für eine «weiche Landung» der Weltwirtschaft habe sich aber erhöht, so die G20-Staaten in dem dreiseitigen Papier, das der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag und über das noch verhandelt wird. In diesem Jahr sollte sich das Wachstum stabilisieren. Der Internationale Währungsfonds rechnet 2024 mit einem globalen Wachstum von 3,1 Prozent, 2025 dürften es dann 3,2 Prozent werden.