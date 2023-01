Hauptthemen dürften der Klimawandel und der russische Angriff auf die Ukraine werden, der die Energie- und Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben hat. Deutlich mehr Ökonomen als bisher befürchten in diesem Jahr eine Rezession der Weltwirtschaft. Mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner werden zwei prominente Mitglieder der Bundesregierung am Dienstag Auftritte in Davos haben. Kanzler Olaf Scholz wird am Mittwoch erwartet.