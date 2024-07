So berichtete die Nachrichtagentur Bloomberg diese Woche, dass der Staatsfonds des Emirats Abu Dhabi mindestens eine Milliarde Euro in das Glace-Joint-Venture Froneri investieren will. Froneri, das bekannte Marken wie Frisco, Schöller, Mövenpick oder in den USA Häagen-Dazs produziert, gehört zu 50 Prozent Nestlé und der französischen Investmentgesellschaft PAI Partners. Anfang Jahr war durchgesickert, dass PAI mit einem Verkauf seiner Beteiligung liebäugelt.