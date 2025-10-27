Ökonomen rieten jedoch zur Vorsicht. Der unerwartete Anstieg sei auch auf eine niedrige Vergleichsbasis aus dem Vorjahr zurückzuführen und daher «mit Vorsicht zu geniessen», schrieben die Analysten von Nomura. Auch ein Statistiker des Statistikamtes verwies auf diesen Basiseffekt. Die positiven Gewinnzahlen stehen im Kontrast zur allgemeinen Konjunkturlage. Die chinesische Wirtschaft war im dritten Quartal so langsam gewachsen wie seit einem Jahr nicht mehr, was vor allem an der schwachen Inlandsnachfrage lag.