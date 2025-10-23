«Angesichts der Weigerung von Präsident Wladimir Putin, diesen sinnlosen Krieg zu beenden, verhängt das Finanzministerium Sanktionen gegen die beiden grössten russischen Ölkonzerne, die die Kriegsmaschinerie des Kremls finanzieren», teilte US-Finanzminister Scott Bessent mit. Seine wachsende Frustration über den russischen Präsidenten veranlasste Trump zudem, ein geplantes Gipfeltreffen mit Putin in Ungarn abzusagen. An den Märkten zogen die Ölpreise nach der Ankündigung um mehr als zwei Dollar je Fass an.