Der Schlüsselsatz dürfte zum Zinsentscheid am Mittwochabend (20.00 Uhr MESZ) in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent bleiben. Führende Vertreter der Federal Reserve (Fed) haben angesichts der zähen Inflation signalisiert, dass noch mehrere Monate ins Land gehen werden, bevor an eine Zinswende zu denken sei. Mit Spannung wartet die Finanzwelt nun auf aktualisierte Projektionen der Währungshüter: Sie dürften eine Orientierungshilfe geben, was an Lockerung in diesem Jahr zu erwarten sein wird.