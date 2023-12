Demnach würde es der Fed gelingen, die Inflation einzudämmen, ohne dass eine tiefe Rezession ausbricht und es zu Verwerfungen am Arbeitsmarkt kommt. Auch US-Finanzministerin Janet Yellen erwartet, dass der Zentralbank eine solche sanfte Landung gelingen wird. Die Vorgängerin Powells an der Spitze der Fed hält das Risiko einer Rezession für nicht besonders hoch. Dass die Anleger dennoch mit einer aggressiven Gangart beim Herunterfahren des Leitzinsniveaus rechnen, zeigt, dass auch in den USA die Signale der Notenbanker nicht entsprechend am Markt ankommen.