Der Multi-Milliardär will den ChatGPT-Entwickler aus San Francisco für 97,4 Milliarden Dollar übernehmen. «Es ist an der Zeit, dass OpenAI zu der Open-Source- und sicherheitsorientierten Kraft für das Gute zurückkehrt, die es einmal war», teilte Musk, der reichste Mensch der Welt, am Dienstag mit. «Wir werden dafür sorgen, dass das passiert.»