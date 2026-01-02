Der Franken zeigt sich am Abend kaum bewegt. Ein Euro kostet aktuell 0,9285 Franken und damit lediglich eine Spur weniger als am späten Nachmittag. Die Marke von 0,93 Franken ist damit dennoch wieder etwas weiter entfernt. Der US-Dollar zeigt sich bei einem Stand von 0,7922 Franken ebenfalls kaum verändert.