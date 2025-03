Der Auftragsbestand von Stadler sei nach wie vor hoch, und die Geschäftsaussichten sowohl in Europa aufgrund eines potenziellen Anstiegs der Ausgaben für die Eisenbahninfrastruktur als auch in den USA, wo Stadler bereits vor Ort produziert, seien attraktiv, schreibt die Bank Vontobel in einem Kommentar zu den Jahreszahlen. «Stadler muss allerdings noch beweisen, dass es in der Lage ist, seinen hohen Auftragsbestand in Gewinne und nachhaltige Cashflows umzuwandeln», so Vontobel weiter. Auch das Jahr 2025 sei von Unsicherheiten geprägt. Vontobel hat ein «Hold»-Rating auf den Stadler-Rail-Aktien mit einem Kursziel von 24 Franken.