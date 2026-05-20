WIE KOMMT DIE REFORM AN?

Wie jede AHV-Reform ist auch die neueste unter Beschuss - von der Linken und von bürgerlicher Seite. Die FDP kritisiert, dass die Pläne des Bundesrats nicht für eine nachhaltige Sanierung der Sozialversicherung reichten. Die geplante Erhöhung des Mindestalters für Frühpensionierungen sei zudem falsch. «Viel Verunsicherung, aber keine echte Reform», bilanzieren die Freisinnigen. Es brauche vielmehr eine moderate Anpassung des Rentenalters. Auch die GLP plädiert dafür, «strukturelle Reformen ehrlich zu diskutieren - ohne Scheuklappen». Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) begrüsst dagegen, dass der Bundesrat auf eine Rentenaltererhöhung verzichten und alle Taggelder der AHV-Beitragspflicht unterstellen will. Jedoch lehnt er es ab, Frühpensionierungen weiter zu erschweren und das Arbeiten über das Referenzalter hinaus zu fördern. Stattdessen brauche es weitere Massnahmen bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit. Zusammengefasst: Die Wunschliste für die nächste AHV-Reform ist lang und variiert je nach politischer Ausrichtung stark. Die Vernehmlassung dauert bis zum 11. September.