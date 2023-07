"Ruhigere Nacht dank des entschlossenen Vorgehens der Polizei", schrieb Innenminister Gérald Darmanin am Sonntagmorgen auf Twitter. Vor allem in der Region Paris und in Marseille kam es die fünfte Nacht in Folge zu Krawallen. Die Zeitung "Le Parisien" berichtete unter Berufung auf vorläufige Schätzungen der Behörden von insgesamt 486 Festnahmen, davon 194 in Paris. Am Tag zuvor waren es im ganzen Land mehr als 1300 Festnahmen gewesen. Ausgelöst wurden die Krawalle durch den Tod eines 17-Jährigen nordafrikanischer Abstammung, der am Dienstag von einem Polizisten bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden war. Nahel M. wurde am Samstag in Nanterre, einem Vorort von Paris, beigesetzt. Hunderte Menschen nahmen am Gottesdienst in der Moschee von Nanterre teil.