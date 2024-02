Leqembi erhielt die vollständige US-Zulassung zur Behandlung milder kognitiver Beeinträchtigungen im vergangenen Jahr, nachdem eine grosse Studie eine Verlangsamung des Fortschreitens der Erkrankung gezeigt hatte. In Japan wurde das Medikament im Herbst zugelassen, in China Anfang 2024. In der Volksrepublik soll der Verkaufsstart später im Jahr erfolgen, hatte der japanische Pharmakonzern Eisai jüngst mitgeteilt.