Der Chef des Baustoffherstellers, Benoit Bazin, kündigte in einem Interview an, das Portfolio durch Akquisitionen und Verkäufe weiter umbauen zu wollen. Das Unternehmen habe «mehr Ideen» in Nordamerika sowie in den Wachstumsmärkten, sagte er Bloomberg TV. Für das laufende Jahr erwartet er in Nordamerika, Asien und den Wachstumsmärkten Wachstum im Markt für Neubauten. In diesen Regionen verzeichnet Saint Gobain den meisten Gewinn. Lediglich in Europa geht der Manager von einem Rückgang aus.