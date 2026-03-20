Zucker- und Dauerbackwaren weiterhin rückläufig

Auch die Hersteller von Zucker- und Dauerbackwaren blicken auf ein anspruchsvolles Jahr zurück. So sank der Absatz von Zuckerwaren um 4,7 Prozent, wie der Verband Biscosuisse mitteilte. Zwar legte der Inlandabsatz um 3,6 Prozent zu, doch konnte dies den Rückgang im Export nicht ausgleichen: Die Ausfuhren - mit einem Anteil von 86,8 Prozent - sanken um 5,8 Prozent. Besonders stark fiel das Minus in den USA aus, wo die Exporte im Jahresvergleich um rund ein Viertel einbrachen.