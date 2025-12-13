Lowe, 58, entspricht dem Profil der von Gallagher und Dooley untersuchten Spender. Jahrelang wurde sie im Bundesstaat Washington dafür bezahlt, ihre kranke Mutter zu pflegen. Doch nach deren Tod zog sie zu einer Cousine nach Portland, Oregon. «Ich hatte kein Geld», sagt sie. Ihr erster Besuch in einem der drei nahegelegenen Plasmazentren sei einschüchternd gewesen - sie habe befürchtet, «es wird wehtun oder so». Doch das Personal sei professionell: «Sie prüfen alles. Sie sind sehr streng.» Nach der Spende werde ihr oft schwindlig, besonders weil sie die 3,2 Kilometer zum Zentrum läuft und wieder zurück. Und obwohl sie zunächst wenig über Plasma wusste, war sie erleichtert, dass es zur Herstellung lebensrettender Medikamente dient. «Ich dachte: ‘OK, das ist eine gute Sache’», sagt sie.