Richard Koller aus Bätterkinden BE ist Vater zweier Kinder, ehemaliger SVP-Politiker, Aktivist gegen 5G- und Impfpflicht sowie Informatiker. Er sagt: «Wenn das Bargeld wegfallen würde, gäbe es einen Aufstand in der Schweiz.» Tag für Tag sitzt er bis nachts um 2 Uhr am Computer und arbeitet (obwohl pensioniert!), das Digitale ist seine Welt. Und doch: Geht es ums Zahlen, will er davon wenig wissen. Als Präsident des Vereins Freiheitliche Bewegung Schweiz hat er die Bargeld-Initiative initiiert, im März stimmen wir darüber ab. Er war es auch, der die Beschwerde in Bezug auf den Zürcher Weihnachtsmarkt eingereicht hat.