Ein Argument für einen weiter schwachen Dollar sind mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Was erwarten Sie?

Die jüngsten Arbeitsmarktdaten sind weniger robust und das Stellenwachstum ist zu gering, um von einem stabilen Arbeitsmarkt zu sprechen. Da die Kerninflation in den USA um die drei Prozent liegt, dürfte es der Fed aber schwer fallen, übermässig aggressiv Zinssenkungen vorzunehmen. Bei den US-Zöllen haben ausländische Unternehmen einen Grossteil auf die Marge genommen. Jetzt zeigt sich aber, dass die Zölle bei Elektronik oder langlebigen Produkten nach und nach weitergegeben werden. Es ist also ein Balanceakt, wo sich die Fed im Moment bewegt. Deshalb ist eine Zinssenkung von 25 Basispunkten realistisch am 17. September. Sehr wahrscheinlich dürfte dann nochmal zum Jahresende hin einen weiterer Schritt folgen. Das dürfte dann eigentlich schon die Endrate sein.