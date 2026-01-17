Polymarket und sein Konkurrent Kalshi haben für viel Aufsehen gesorgt. Sie werden oft als innovative Möglichkeit gepriesen, zuverlässige Wahrscheinlichkeiten für wichtige reale Ereignisse — wie ein Wahlergebnis oder den Ausbruch eines Krieges – zu liefern, indem sie die Macht von Wetten mit hohen Einsätzen mit der kollektiven Intelligenz verbinden. Doch bei allen ernsthaften Diskussionen mangelt es nicht an Kontrakten, die Social-Media-Diskussionen aufgreifen und in vielen Fällen kaum mehr sind als der Zug am Hebel eines Spielautomaten.