Auf dem Prognosemarkt Polymarket werden zahlreiche willkürliche und skurrile Wetten angeboten, doch nur wenige sind so kurios wie die Wette: «Wird Jesus Christus 2025 zurückkehren?». Im Laufe des Jahres wurden rund 3,3 Millionen Dollar auf diese Wette platziert. Das meiste Geld entfiel natürlich auf «Nein», und doch gab es unter den Polymarket-Nutzern genügend überzeugte Gläubige, um die Wahrscheinlichkeit seiner Rückkehr bis zum Jahresende während des Grossteils des Frühjahrs über 3 Prozent zu halten.
Für diejenigen, die im April auf «Nein» setzten, als die Spekulationen über die Wiederkunft auf der Seite ihren Höhepunkt erreichten, brachte die Investition einer Berechnung zufolge eine ansehnliche annualisierte Rendite von 5,5 Prozent, wenn auch vor Gebühren. Es ist erwähnenswert, dass dies besser ist als bei US-Schatzanweisungen – dem Finanzmarkt-Massstab für eine sichere Anlage.
Polymarket und sein Konkurrent Kalshi haben für viel Aufsehen gesorgt. Sie werden oft als innovative Möglichkeit gepriesen, zuverlässige Wahrscheinlichkeiten für wichtige reale Ereignisse — wie ein Wahlergebnis oder den Ausbruch eines Krieges – zu liefern, indem sie die Macht von Wetten mit hohen Einsätzen mit der kollektiven Intelligenz verbinden. Doch bei allen ernsthaften Diskussionen mangelt es nicht an Kontrakten, die Social-Media-Diskussionen aufgreifen und in vielen Fällen kaum mehr sind als der Zug am Hebel eines Spielautomaten.
Die Jesus-Wette war Gegenstand einiger Diskussionen. Ein Nutzer spekulierte darüber, ob sie als Steuersparmodell eingerichtet wurde. Ein anderer sagte: «Dies ist der dümmste Markt, den ich je gesehen habe.»
«Ein Markt wie dieser lenkt ab», sagte Melinda Roth, ausserordentliche Professorin an der Washington and Lee School of Law. «Er schmälert auch den Wert tatsächlicher Prognosemärkte, die Einblicke und nützliche Informationen liefern.» Ein Vertreter von Polymarket reagierte nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
Irdische Wahrscheinlichkeiten auf religiöse Angelegenheiten anzuwenden, hat jedoch eine lange Geschichte. Blaise Pascal, der Mathematiker des 17. Jahrhunderts, der das Feld der Wahrscheinlichkeitsrechnung mitbegründete, griff bekanntermassen zur Nutzenberechnung als einer Rechtfertigung für den Glauben an Gott. Dies ist als Pascalsche Wette bekannt.
Der Wettkontrakt enthielt keine genauen Angaben darüber, wie Polymarket feststellen würde, ob der Herr zurückgekehrt sei – «Die Entscheidungsgrundlage für diesen Markt wird ein Konsens glaubwürdiger Quellen sein», hiess es darin – , aber die Website verkündete prompt am 1. Januar einen Sieg für das «Nein»-Lager.
Die Wetten haben sich nun darauf verlagert, ob Jesus bis Ende 2026 zurückkehren wird. Derzeit geben Polymarket-Wetter dem Ereignis eine Chance von 2 Prozent, was den Gewinn bei einem siegreichen «Ja» auf über 5'700 Prozent treiben würde.
John Holden, ausserordentlicher Professor für Wirtschaftsrecht und Ethik an der Kelley School of Business der Indiana University, sagte, er sei nicht überrascht, dass es einige Interessenten gebe: «Die Leute kaufen Lottoscheine trotz astronomisch geringer Gewinnchancen.»
(Bloomberg/cash)