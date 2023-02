Beginnend in den Nullerjahren lief Berlin in der deutschen Start-up-Szene zunehmend München den Rang als New-Economy-Hochburg ab. Ein Grund für den Sog der Hauptstadt war, dass die von den Start-ups gesuchten Spezialisten dort und nirgendwo anders hin wollten. Es lockte das von Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit unsterblich gemachte Image als "arm, aber sexy", und dazu gehörte das scheinbar unerschöpfliche Reservoir an billigem Wohnraum in Ost- und West-Berliner Szenevierteln.