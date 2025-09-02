Gibt es einen Anlass oder eine Möglichkeit zu Devisenmarktinterventionen?

Der Schweizer Franken ist tatsächlich hoch bewertet. Dazu hat vor allem der Kursrückgang des US-Dollars geführt. Das aber betrifft andere Währungen auch. Es ist ein globaler Trend. Die Schweiz sollte sich nicht dagegen stemmen. Denn sie kann es nicht. Zudem wäre es politisch nicht opportun, gegen den US-Dollar zu intervenieren. Die Verhandlungen zwischen Bern und Washington zu den Zöllen laufen ja. Und letztlich: Der US-Dollar ist nach wie vor überbewertet, und es gibt keinen Grund, weshalb die SNB eine Währung kaufen soll, die in den kommenden Quartalen und Jahren an Wert verlieren wird.