Was können ganz normale private Anleger also tun?

Sie sollten ein paar Dinge tun: Sie sollten sich bewusst sein, dass Nicht-Investieren auch ein Risiko ist und man sich den Währungen nie komplett entziehen kann. Sie sollten sich dann entscheiden, wo sie ihr Geld langfristig anlegen wollen - ein strategisches Vorgehen, das auch Risiken in Kauf nimmt, ist sinnvoll. Und die Anleger sollten sich überlegen, wo sie trotz der Währungseinflüsse gewinnbringend in Aktien investieren können. Hier ist wiederum der Technologiesektor ein gutes Beispiel. Er lief in den vergangenen Jahren so gut, dass allein die Kursgewinne die Dollarschwäche mehr als aufgewogen haben.