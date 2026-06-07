Ein Vertrauensschock würde zunächst die US-Aktienmärkte treffen – in einem angenommenen Szenario fällt der S&P 500 um rund 20 Prozent. Die Unsicherheit belastet Konsum und Investitionen, während Kreditspreads steigen und sich die Finanzierungsbedingungen verschärfen. Insgesamt könnten die US-Investitionsausgaben um etwa 3 Prozent sinken, begleitet von geringeren Importen aus Taiwan und Südkorea. In den USA könnte dieser Doppel-Schock aus Aktiencrash und Investitionsrückgang eine Rezession auslösen. Das Wachstum würde laut Modell im Jahr 2027 um etwa 1,5 Prozentpunkte sinken, mit zwei Quartalen negativer Entwicklung.