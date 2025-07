Parallel dazu ist die staatliche Unterstützung für den Sektor in den vergangenen fünf Jahrzehnten massiv eingebrochen: Der Anteil der Bundesmittel an den Investitionen in die Wasserinfrastruktur sank von 63 Prozent im Jahr 1977 auf nur noch 9 Prozent im Jahr 2017. Im Haushalt für 2026 will Trump die zwei wichtigsten Förderprogramme für Wasser- und Abwassersysteme um fast 90 Prozent kürzen – ein drastischer Einschnitt in die kommunale Wasserversorgung.